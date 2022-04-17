«Арсенал» — «Ростов»: нападающий гостей Компличенко открыл счет
Нападающий «Ростова» Комличенко открыл счет в матче с «Арсеналом»
«Арсенал» встречается с «Ростовом» в матче 25-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходит на стадионе «Арсенал» в Туле.
На 10-й минуте игры забитым мячом с передачи полузащитника гостей Кирилла Щетинина отметился нападающий Николай Комличенко.
Таким образом, счет стал 1:0 в пользу «Ростова».
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|19:30
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Динамо – Ахмат
|2 : 0
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|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
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|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
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|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
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|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
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Сочи – Локомотив
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|17.04
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