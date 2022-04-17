Гол Полоза принес «Ростову» победу над «Арсеналом» в матче 25-го тура РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающие Николай Комличенко и Дмитрий Полоз. У хозяев единственный гол на счету защитника Игоря Смольникова.

Таким образом, «Ростов» набрал 31 очко и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 21 баллом остался на последней, 16-й позиции.