Игроки «Арсенала» пошли общаться с болельщиками после поражения от «Ростова». Марков чуть не полез в драку

Игроки «Арсенала» пошли общаться с болельщиками после поражения от «Ростова»

«Ростов» в гостях обыграл тульский «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. Ростовчане вырвали победу в самом конце встречи — 2:1.

После завершения матча игроки «Арсенала» пошли к фанатской трибуне, где общались с болельщиками. Те высказывали претензии игрокам, и какие-то слова задели нападающего Евгения Маркова.

Игроки «Арсенала» и болельщики из Тулы.

Он начал кричать что-то кому-то из фанатов в ответ. Игрок так завелся, что его пришлось успокаивать партнерам по команде: Маркова увел от трибуны защитник Артем Сокол.

Игроки «Арсенала» и болельщики из Тулы.

«Арсенал» набрал 21 очко и находится на 16-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре тульский клуб 24 апреля на выезде сыграет с казанским «Рубином».