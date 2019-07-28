18:13 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" - "Ростов": Шомуродов забил гол

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Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов​ забил гол на 81-й минуте матча 3-го тура чемпионата России с "Арсеналом".

Защитник "Ростова" Евгений Чернов низом отпасовал на вингера Александра Зуева, который отдал пас в штрафную, где Шомуродов на замахе убрал защитника туляков и низом покатил мяч под дальнюю штангу ворот "Арсенала".

Арсенал Т - Ростов

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