«Арсенал» потребовал от РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб обратился в РФС после матча 6-го тура против «Спартака» (1:2). Туляки попросили не назначить на их игры судью Алексея Матюнина, а также потребовали проверить его на полиграфе.

— Мы написали официальное письмо в РФС, — подчеркнул Балашов. — В нем есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком».

Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе. Как известно, подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были, арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери.

— Есть ли у вас вопросы по работе ВАР?

— Это общая системная проблема. Она касается не только этого матча, но вопросы, безусловно, есть. Как известно, существует некий регламент, протокол ВАР, однако не очень понятно почему одни моменты рефери смотрят, а другие (не менее важные и ключевые) — нет. Хотя в других видах спорта, например, в хоккее, есть устоявшаяся практика, когда главный тренер команды имеет возможность попросить арбитра посмотреть спорный эпизод. Будь такая возможность в футболе, ошибочного удаления Даниила Лесового удалось бы избежать, поскольку на повторе четко видно, что мяч покинул пределы поля от игрока «Спартака». А это ключевой момент прошедшей игры. Эмоции Лесового, повлекшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки. Для чего нужен ВАР, если он не исправляет столь явные ошибки? Это вопрос, ответа на который пока нет.

— По-вашему, нормально то, что сейчас так много скандалов из-за судейских ошибок?

— Конечно, это ненормально. Нам искренне жаль, что тема судейства затмевает сейчас непосредственно игру и сам футбол. Практически после каждого тура чемпионата мы имеем грандиозный судейский скандал. Это в корне неправильно и печально. Но еще более неверно и абсолютно недопустимо, когда судьи своей работой вмешиваются в ход спортивной борьбы и влияют на итоговые результаты матчей. (Пресс-служба «Арсенала»)