"Арсенал" организует перелет болельщиков в Грозный на матч с ЦСКА

Учитывая форс-мажорные обстоятельства проведения матча 18 тура чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА, клуб организует поездку тульских болельщиков на игру в Грозный, сообщает клубная пресс-служба.

С этой целью будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта в Грозный и обратно в день матча, 2 марта. Кроме того, будет организован трансфер в аэропорт.

Ранее РПЛ приняла решение перенести игру в Грозный из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле. Игра состоится 2 марта.