19:59 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" организует перелет болельщиков в Грозный на матч с ЦСКА

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Учитывая форс-мажорные обстоятельства проведения матча 18 тура чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА, клуб организует поездку тульских болельщиков на игру в Грозный, сообщает клубная пресс-служба.

С этой целью будет предоставлен чартерный авиарейс из московского аэропорта в Грозный и обратно в день матча, 2 марта. Кроме того, будет организован трансфер в аэропорт.

Ранее РПЛ приняла решение перенести игру в Грозный из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле. Игра состоится 2 марта.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/podderzhim-arsenal-v-groznom280219/

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