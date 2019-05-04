Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" на матч 27-го тура чемпионата России. На острие атаки железнодорожников появится Эдер, а Федор Смолов начнет встречу на скамейке запасных.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные - Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан, Ант. Миранчук, Эдер

Запасные - Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Кварацхелия, Смолов.

"Арсенал" - "Локомотив": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 27-й тур, 4 мая 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (время московское)