«Арсенал» — «Локомотив»: Луценко удвоил преимущество хозяев
20:51
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Локомотива» на 64-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.
Вчетвером против троих защитников «Локомотива» убежали хозяева в контратаку, чуть было не загубили ее первым же пасом, зато потом полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко выдал в штрафной пас пяткой Кириллу Комбарову, а тот без промедления навесил на голову бомбардиру.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».
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