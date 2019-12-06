Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Локомотива» на 64-й минуте матча 19-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Туле.

Вчетвером против троих защитников «Локомотива» убежали хозяева в контратаку, чуть было не загубили ее первым же пасом, зато потом полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко выдал в штрафной пас пяткой Кириллу Комбарову, а тот без промедления навесил на голову бомбардиру.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Локомотив».

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