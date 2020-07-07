«Арсенал» — «Крылья Советов»: вышли вперед, забив 2 мяча за 5 минут
7 июля 2020, 21:53
«Крылья Советов» вышли вперед в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала». На 58-й минуте отличился Денис Попович.
Денис Попович прямым ударом со штрафного выводит самарцев вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
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Через пять минут Максим Глушенков забил еще один мяч и сделал счет 3:1.
Третий мяч Максима Глушенкова в текущем сезоне Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 7, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
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