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«Арсенал» — «Крылья Советов»: вышли вперед, забив 2 мяча за 5 минут

7 июля 2020, 21:53
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«Крылья Советов» вышли вперед в матче 27-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала». На 58-й минуте отличился Денис Попович.


Через пять минут Максим Глушенков забил еще один мяч и сделал счет 3:1.

Арсенал Т — Крылья Советов

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