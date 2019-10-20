«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью, Джанаев отразил два пенальти

«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе гостей отметился хавбек Андрей Мостовой, у туляков отличился полузащитник Александр Ломовицкий.

Гол Андрея Мостового

Гол Александра Ломовицкого

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти: в первом тайме он отбил 11-метровый Евгения Луценко, а во втором — Ломовицкого.

Джанаев отбивает пенальти Луценко

Джанаев отбивает пенальти Ломовицкого

На 64-й минуте сочинцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Федор Кудряшов.

«Арсенал» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

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13-й тур

«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 1:1 (1:1)

Голы: Мостовой, 6 (0:1). Ломовицкий, 43 — с пенальти (1:1).

Нереализованные пенальти: Луценко, 27 (вратарь), Ломовицкий, 55 (вратарь).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э.Кангва (Лесовой, 69).

«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Цаллагов (Полоз, 77), Померко, Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), Нобоа, А.Заболотный (Набиуллин, 68).

Предупреждения: А.Заболотный, 1. Луценко, 31. Бауэр, 42. Кудряшов, 42. Калугин, 45+1. Э.Кангва, 57. Беляев, 60. Миладинович, 62. Бурмистров, 66.

Удаление: Кудряшов, 64 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва), Хатуев (Грозный).

ВАР: Сухой (Люберцы). Матюнин (Москва).

20 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

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