«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью, Джанаев отразил два пенальти
«Арсенал» и «Сочи» сыграли вничью в матче 13-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе гостей отметился хавбек Андрей Мостовой, у туляков отличился полузащитник Александр Ломовицкий.
Гол Андрея Мостового
?? Второй гол Андрея Мостового в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
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Гол Александра Ломовицкого
? Александр Ломовицкий реализовал пенальти в ворота гостей, назначенный при использовании системы VAR.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/cPNzG6v2Yc
Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти: в первом тайме он отбил 11-метровый Евгения Луценко, а во втором — Ломовицкого.
Джанаев отбивает пенальти Луценко
?? На 27-й минуте встречи #АрсеналСочи Сослан Джанаев отразил пенальти от Евгения Луценко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? Смотрите на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/bw1m6rj6gh
Джанаев отбивает пенальти Ломовицкого
? Сослан Джанаев второй раз отразил пенальти!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 20, 2019
? #АрсеналСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/FUDFtkNq4C
На 64-й минуте сочинцы остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Федор Кудряшов.
«Арсенал» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 13 баллами располагается на 13-й строчке.
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13-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Сочи» — 1:1 (1:1)
Голы: Мостовой, 6 (0:1). Ломовицкий, 43 — с пенальти (1:1).
Нереализованные пенальти: Луценко, 27 (вратарь), Ломовицкий, 55 (вратарь).
«Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Бауэр, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко (Тудорие, 80), Э.Кангва (Лесовой, 69).
«Сочи»: Джанаев, Калугин, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Цаллагов (Полоз, 77), Померко, Мостовой, Бурмистров (Маргасов, 83), Нобоа, А.Заболотный (Набиуллин, 68).
Предупреждения: А.Заболотный, 1. Луценко, 31. Бауэр, 42. Кудряшов, 42. Калугин, 45+1. Э.Кангва, 57. Беляев, 60. Миладинович, 62. Бурмистров, 66.
Удаление: Кудряшов, 64 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Мешков (Дмитров). Еремин (Москва), Хатуев (Грозный).
ВАР: Сухой (Люберцы). Матюнин (Москва).
20 октября. Тула. Стадион «Арсенал».
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