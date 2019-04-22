21:30 | Футбол — РПЛ

"Арсенал" готовится к домашнему матчу со "Спартаком" в Новогорске

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"Арсенал" начал подготовку к матчу 25-го тура премьер-лиги против "Спартака". Как сообщает портал "Спорт 71", "канониры" тренируются в Новогорске на базе сборной России. Такой выбор места обусловлен неудовлетворительным состоянием поля на базе "Желдормаш" в Туле.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

Арсенал Т - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 25-й тур. "Зенит" - "Динамо", "Спартак" в Туле и другие игры
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