"Арсенал" готовится к домашнему матчу со "Спартаком" в Новогорске

"Арсенал" начал подготовку к матчу 25-го тура премьер-лиги против "Спартака". Как сообщает портал "Спорт 71", "канониры" тренируются в Новогорске на базе сборной России. Такой выбор места обусловлен неудовлетворительным состоянием поля на базе "Желдормаш" в Туле.

"Арсенал" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Спартак" с 39 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр