«Арсенал» — ЦСКА: видео всех голов
16:53
«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ принимает ЦСКА.
Лесовой, 10-я минута — 1:0.
? Даниил Лесовой завершил красивую атаку хозяев точным ударом.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
? #АрсеналЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Ахметов, 17-я минута — 1:1.
? Первый гол Ильзата Ахметова за ЦСКА.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
? #АрсеналЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/GqtzuuSzcc
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи