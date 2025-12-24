«Арсенал» арендовал защитника «Оренбурга» Олейника
Защитник «Оренбурга» Станислав Олейник на правах аренды перешел в тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.
19-летний футболист является воспитанником «Краснодара». В январе 2025 года он на правах свободного агента перешел в «Оренбург».
С того момента Олейник провел два матча за основную команду, а также забил один гол и сделал две результативные передачи в 20 играх за «Оренбург-2».
«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах. «Арсенал» после 21 тура с 28 очками идет девятым в Первой лиге.
Источник: ФК «Арсенал» Тула
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