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24 декабря 2025, 11:46

«Арсенал» арендовал защитника «Оренбурга» Олейника

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Оренбурга» Станислав Олейник на правах аренды перешел в тульский «Арсенал», сообщает пресс-служба клуба Первой лиги.

19-летний футболист является воспитанником «Краснодара». В январе 2025 года он на правах свободного агента перешел в «Оренбург».

С того момента Олейник провел два матча за основную команду, а также забил один гол и сделал две результативные передачи в 20 играх за «Оренбург-2».

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ — 12 очков в 18 турах. «Арсенал» после 21 тура с 28 очками идет девятым в Первой лиге.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Оренбург
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4
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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