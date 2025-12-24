«Динамо» не обращалось к «Ахмату» по Черчесову

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе к главному тренеру грозненцев Станиславу Черчесову со стороны «Динамо».

«Поздравляю «Динамо» и Ролана Гусева с назначением. Слухи я не комментирую. К нам по Станиславу Саламовичу никто не обращался», — сказал Айдамиров «СЭ».

Ранее сообщалось, что 62-летний Черчесов является кандидатом на пост главного тренера бело-голубых.

23 декабря «Динамо» утвердило Ролана Гусева главным тренером команды до конца сезона-2025/26. С ноября 2025 года 48-летний специалист исполнял обязанности главного тренера бело-голубых после ухода из клуба Валерия Карпина.