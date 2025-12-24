РФС прекратил производство по делу о долге «Зенита» по трансферу Соболева из «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) прекратил производство по делу о взыскании задолженности по переходу нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Данное решение было принято 22 декабря на заседании палаты организации по разрешению споров.

«Прекратить производство по делу по заявлению ФК «Спартак-Москва» в отношении ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Александра Соболева на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в августе 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

На счету 28-летнего форварда 54 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 5 результативными передачами.