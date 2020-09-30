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Арсен Минасов: «Васина предлагали «Химкам»? Я об этом ничего не знаю. Может, таксист какой-то предлагал»

16:04
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Агент защитника ЦСКА Виктора Васина Арсен Минасов прокомментировал «СЭ» высказывание бывшего тренера «Химок» Дмитрия Гунько в интервью sports.ru о том, что его клиента предлагали в подмосковный клуб.

— Я не предлагал ему (Гунько. — Прим. «СЭ») Виктора Васина, — заявил Минасов. — Ничего об этом не знаю, поэтому не могу комментировать. Может быть, ему таксист предлагал, когда домой подвозил. Знаете, как в футболе появились посредники, так ими стали являться все, кому не лень.

Узнайте в ЦСКА, может быть, они вам прокомментируют, может они предлагали. Я не знаю, первый раз об этом слышу. Витя тренируется и готовится к играм, как и всегда. (Севастиан Терлецкий)

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