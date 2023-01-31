Петржела: «Не думаю, что факт того, что Малком не оказался в «ПСЖ» отразится на его игре»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Малкома в составе петербуржского клуба.

«Не думаю, что факт того, что Малком не оказался в «ПСЖ» отразится на его игре. Он продолжит хорошо играть в составе «Зенита», — сказал Петржела «СЭ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к бразильскому форварду. Позже агент футболиста заявил, что не перейдет во французский клуб.

25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.