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21 февраля, 23:31

Ари: «Малком и Клаудиньо правильно делают, получая паспорта РФ, но могут столкнуться с расизмом»

Ари считает, что Малком и Клаудиньо правильно делают, получая паспорта РФ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Уроженец Бразилии, бывший нападающий сборной России Ари поделился мнением о возможном получении футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Если цель получения паспорта — играть в сборной России, то это два футболиста, которые однозначно помогут команде в будущем. Правильно ли делают сами Малком и Клаудиньо? Да, абсолютно правильно. Я тоже получал российский паспорт, давно жил в России. Это прекрасная страна. Тем более в сборную Бразилии сейчас попасть сложно, здесь очень высокая конкуренция. В российской команде будет больше шансов играть.

Возможно, будет критика в их адрес. В моем случае были эпизоды расизма, даже в первом матче в России против «Зенита». Я через это прошел. Футбол — самое важное. Игроки все перетерпят. Главное играть и получать удовольствие от футбола», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021.

 
Малком и&nbsp;Клаудиньо. Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России

 

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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 16 1 3
Илья Кутепов

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