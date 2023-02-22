«Акрон» арендует хавбека «Краснодара» Мацукатова

«Краснодар» и «Акрон» согласовали переход Алекса Мацукатова. Футболист будет арендован до конца текущего сезона, сообщает Metaratings.ru.

Зимой 24-летний хавбек побывал на сборе «Балтики». Игроком также интересовались «Енисей» и «Нефтехимик».

В текущем сезоне Мацукатов провел одну игру в чемпионате России. Трижды он появлялся в Фонбет Кубке России, а также на его счету один гол в семи матчах за «Краснодар-2» в Мелбет Первой лиге.