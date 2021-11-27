Антон Миранчук: «Моя форма не такая идеальная, я тренировался с мячом недели три»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о реабилитации в Германии.

«Реабилитация была где-то три месяца, я каждый день вставал в 7:30, две тренировки в день, один выходной в неделю. Мы миксовали работу в зале, потом уже перешли на поле. Меня подводили к тому, чтобы я приехал в Москву более-менее готовым. Осталось не так много матчей, но они очень важные. Моя форма не такая идеальная, я тренировался с мячом недели три. Самое лучшее, что может быть для футболиста, — встретиться снова с мячом, быть на поле.

Дюссельдорф — красивый город, мы очень много гуляли, когда были выходные. Но в целом, приходишь домой и просто отдыхаешь. Следил за «Локомотивом», очень сильно переживал. По ту сторону экрана всегда очень тяжело находиться, лучше быть в метре от этого всего», — сказал Миранчук в интервью клубному YouTube-каналу.

Миранчук в Германии проходил курс лечения после травмы сухожилия, полученной еще в начале года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности всего 72 минуты.