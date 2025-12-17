Лукас Вера: «Давно мечтал перейти в «Локомотив», и это сбылось»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера прокомментировал переход в московский клуб. 28-летний аргентинец подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Я очень рад оказаться в «Локомотиве». Давно хотел сюда, и, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона», — цитирует Веру пресс-служба клуба.

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25. За оренбуржцев он провел 60 матчей, забил 3 гола и сделал 12 результативных передач. За подмосковную команду на его счету 31 матч, 7 мячей и 4 голевых паса.