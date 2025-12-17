Лукас Вера рассказал, с кем из игроков «Локомотива» знаком лично

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера рассказал, кого из своих новых одноклубников знает лично.

17 декабря 28-летний аргентинец подписал контракт до конца сезона-2027/28.

«Знаком с несколькими игроками «Локо». Играли один год в «Химках» вместе с Бакаевым и Руденко. С Воробьевым неплохо отыграли вместе два сезона в «Оренбурге». Уверен, что такое прошлое сильно поможет адаптироваться в новом коллективе. А пока с нетерпением жду начала тренировок и дня, когда смогу надеть игровую майку», — цитирует Веру пресс-служба клуба.

В РПЛ хавбек играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год и за «Химки» в сезоне-2024/25.