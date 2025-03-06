Аргентинец Вильягра стал игроком ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой.

Аргентинец перешел в армейский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год.

В ЦСКА Вильягра будет выступать под пятым игровым номером.

Ранее в своей карьере полузащитник играл за «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио Сентраль». На международном уровне он защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.

После 19 туров РПЛ ЦСКА с 32 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице.