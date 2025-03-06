Аргентинец Вильягра стал игроком ЦСКА
ЦСКА объявил о подписании контракта с аргентинским полузащитником Родриго Вильягрой.
Аргентинец перешел в армейский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано до конца декабря 2028 года с опцией продления на один год.
В ЦСКА Вильягра будет выступать под пятым игровым номером.
Ранее в своей карьере полузащитник играл за «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио Сентраль». На международном уровне он защищал цвета сборной Аргентины U-20 и U-23.
После 19 туров РПЛ ЦСКА с 32 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/26477
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|
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|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
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|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
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|12
|
7
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|10
|3
|3
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|
8
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
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|2
|6
|2
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|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
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|6-18
|3
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29 тур
30 тур
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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