ЦСКА анонсировал подписание Вильягры

ЦСКА анонсировал подписание полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягры, выложив видео в клубном Telegram-канале.

Вильягра выступал за «Ривер Плейт» с февраля прошлого года. Он провел в команде 36 матчей, отличившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.