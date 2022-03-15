Вилков: «Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий!»

Российский арбитр Михаил Вилков в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! — сказал Вилков «СЭ». — Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе! Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова моментально сразу после игры, но через несколько минут они остывают и претензии уходят на задний план! Попросите Слуцкого, Галицкого и Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!»

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.