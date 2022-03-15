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Судейство

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Вилков: «Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий!»

Арбитр Вилков заявил, что Слуцкий больше всех тренеров РПЛ ругает судей
Артем Бухаев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Станислав Шахов

Российский арбитр Михаил Вилков в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Я не видел и не слышал, кто бы ругался и ругал судей больше, чем Слуцкий! — сказал Вилков «СЭ». — Истина проста: к судьям надо уважительно относиться. Нужно искать проблему в себе! Эмоции надо оставлять при себе, у многих тренеров кипит голова моментально сразу после игры, но через несколько минут они остывают и претензии уходят на задний план! Попросите Слуцкого, Галицкого и Федуна, чтобы они своих воспитанников, которые не проходят в профессиональный футбол как игроки, отправляли в академию РФС в качестве арбитров. Они получат судейское образование и смогут работать в РПЛ. Тогда у Слуцкого не поднимется язык на волгоградского мальчика орать матом на всю страну, мол, он обидел татарский футбол!»

Леонид Слуцкий и&nbsp;Виталий Мешков. «Еще не родился тот судья, которым Слуцкий будет доволен». Вилков жестко отвечает тренеру «Рубина»

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Мешков
Леонид Слуцкий
5
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Вилков раскритиковал Слуцкого: «Еще не родился тот судья, которым будет доволен Леонид Викторович»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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 15 1 0
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