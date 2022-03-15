Вилков раскритиковал Слуцкого: «Еще не родился тот судья, которым будет доволен Леонид Викторович»

Арбитр Вилков раскритиковал Слуцкого за его высказывания в адрес судей

Российский арбитр Михаил Вилков в интервью «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о судействе в матче 21-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

«Когда у руля судейского корпуса был Ашот Рафаилович Хачатурянц, Леонид Викторович гордо произносил, что босс молодец! — сказал Вилков «СЭ». — Прошло несколько месяцев, а босс уже в ранге руководителя лиги теперь не молодец? Вообще не вижу смысла на месте Слуцкого поднимать этот хай-вай. Ему все неугодны: Вилков, Иванов, Мешков. Еще не родился тот судья, которым будет доволен Слуцкий.

На поведение Слуцкого стоит обратить внимание ответственным органам в РФС, потому что в интервью на телевидении звучит одно «пи-пи-пи», которое смотрят дети. Это не красит наш российский футбол. В этом сезоне на телевидение выходит женский чемпионат. Плюс стали чаще показывать мини-футбол, юношескую футбольную лигу. Поведение Слуцкого — плохой пример для быстро развивающихся направлений нашего футбола».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

«Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идет на 12-й строчке с 21 очком.