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Бывший защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил клуб на русском языке после перехода в «Фламенго»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил клуб после перехода в «Фламенго».

«Я очень благодарен и всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том, что построили вместе. Огромное спасибо за все!» — написал бразилец на русском языке у себя в Twitter.

Пабло выступал за «Локомотив» с января 2021 года. Вчера, 14 марта, 30-летний футболист подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года.

На счету Пабло 2 гола в 31 матче за «Локомотив».

Пабло Насименто Кастро (Пабло)
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Фламенго
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Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Ростов

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

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