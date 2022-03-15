Бывший защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил клуб на русском языке после перехода в «Фламенго»

Бывший защитник «Локомотива» Пабло поблагодарил клуб после перехода в «Фламенго».

«Я очень благодарен и всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том, что построили вместе. Огромное спасибо за все!» — написал бразилец на русском языке у себя в Twitter.

Я очень благодарен и всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том что построили вместе.

Огромное спасибо за все! pic.twitter.com/589I8UgMV0 — Pablo Castro (@pablocastro91) March 14, 2022

Пабло выступал за «Локомотив» с января 2021 года. Вчера, 14 марта, 30-летний футболист подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года.

На счету Пабло 2 гола в 31 матче за «Локомотив».