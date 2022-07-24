Арбитр Сухой дал финальный свисток в матче «Локомотив» — «Ростов» во время контратаки хозяев. Те не скрывали возмущения

«Локомотив» на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» в матче второго тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем на последних секундах матча футболиста «Локомотива» убегали в контратаку, но главный арбитр встречи Алексей Сухой дал финальный свисток.

Арбитр добавил ко второму тайму пять минут. Когда это время истекло, футболисты «Локомотива» пасом бросили в прорыв нападающего Гирано Керка, однако еще в момент передачи прозвучал финальный свисток.

Игроки «Локо» бросились к арбитру и стали предъявлять претензии. За эти эмоции судья выдал несколько желтых карточек.

Успокаивать игроков пришлось тренерскому штабу и капитану команды.