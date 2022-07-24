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Сегодня, 22:07

Арбитр Сухой дал финальный свисток в матче «Локомотив» — «Ростов» во время контратаки хозяев. Те не скрывали возмущения

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» в матче второго тура РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем на последних секундах матча футболиста «Локомотива» убегали в контратаку, но главный арбитр встречи Алексей Сухой дал финальный свисток.

Арбитр добавил ко второму тайму пять минут. Когда это время истекло, футболисты «Локомотива» пасом бросили в прорыв нападающего Гирано Керка, однако еще в момент передачи прозвучал финальный свисток.

Игроки «Локо» бросились к арбитру и стали предъявлять претензии. За эти эмоции судья выдал несколько желтых карточек.

Успокаивать игроков пришлось тренерскому штабу и капитану команды.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
24 июл, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ростов
Голы
Комличенко, 4 (0:1), Миранчук, 35 (1:1), Уткин, 88 (1:2), Марадишвили, 90+4 (2:2)
Локомотив
Худяков Фассон (Магкеев, 46) Живоглядов Едвай Ненахов (Тикнизян, 64) Баринов Бека Бека Миранчук (Марадишвили, 83) Керк Изидор (Игнатьев, 83) Камано (Куликов, 68)
Ростов
Песьяков Прохин (Мелехин, 79) Чернов Сильянов (Лангович, 84) Осипенко Миронов (Щетинин, 72) Глебов Тугарев (Байрамян, 46) Уткин Полоз (Голенков, 78) Комличенко
Предупреждения
Миранчук 36’, Бека Бека 50’, Едвай 90+2’, Марадишвили 90+5’  -  Полоз 30’, Прохин 34’, Миронов 65’
Удаления
Бека Бека 65’ (вторая ж.к)
Судьи
Сухой (Люберцы) Данченко (Уфа) Петросян (Бронницы)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Лунев (Новосибирск)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексей Сухой
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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Владимир Сычевой

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 2
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Ростов

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Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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