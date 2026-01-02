Дочь Симоняна — об эпизоде во время жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 в Кремле: «Марадона выручил папу»

Дочь экс-футболиста сборной СССР и «Спартака» Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала об эпизоде с церемонии жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 в Москве.

— Из зарубежных футболистов Симонян всегда называл своими кумирами Пеле и Ференца Пушкаша. Довелось ли ему пообщаться с ними по душам?

— Да. С Пеле, которого папа называл «великим из великих», он встречался в Москве, когда была жеребьевка чемпионата мира в России. Тот его удивил рассказом, что папа, оказывается, нанес ему травму в матче сборных СССР и Бразилии на ЧМ-1958, придя в каком-то эпизоде в свою штрафную. Но посмеялись, разговор сложился хорошо. Еще по тому чемпионату мира в Швеции папа восторгался Гарринчей, говорил, что тот на поле такое вытворял...

Перед Пушкашем он тоже преклонялся. И всегда, бывая в Будапеште после его смерти, посещал его могилу в базилике Святого Иштвана (крупнейшем католическом храме страны. — Прим. И.Р.). И восхищался тем, как в Венгрии чтут память своей великой сборной.

— Сильно ли он волновался, когда в 91 год участвовал в церемонии жеребьевки ЧМ-2018?

— Это было утомительно, подготовка заняла много времени. К моменту самой жеребьевки он уже был очень уставшим. Помню, у него даже какой-то шар из рук упал. В какой-то момент он растерялся, но рядом стоял Диего Марадона — он быстро среагировал и ему помог. Папа это отметил.