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Дочь Симоняна — об эпизоде во время жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 в Кремле: «Марадона выручил папу»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Дочь экс-футболиста сборной СССР и «Спартака» Никиты Симоняна Виктория в интервью обозревателю «СЭ» рассказала об эпизоде с церемонии жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 в Москве.

— Из зарубежных футболистов Симонян всегда называл своими кумирами Пеле и Ференца Пушкаша. Довелось ли ему пообщаться с ними по душам?

— Да. С Пеле, которого папа называл «великим из великих», он встречался в Москве, когда была жеребьевка чемпионата мира в России. Тот его удивил рассказом, что папа, оказывается, нанес ему травму в матче сборных СССР и Бразилии на ЧМ-1958, придя в каком-то эпизоде в свою штрафную. Но посмеялись, разговор сложился хорошо. Еще по тому чемпионату мира в Швеции папа восторгался Гарринчей, говорил, что тот на поле такое вытворял...

Перед Пушкашем он тоже преклонялся. И всегда, бывая в Будапеште после его смерти, посещал его могилу в базилике Святого Иштвана (крупнейшем католическом храме страны. — Прим. И.Р.). И восхищался тем, как в Венгрии чтут память своей великой сборной.

— Сильно ли он волновался, когда в 91 год участвовал в церемонии жеребьевки ЧМ-2018?

— Это было утомительно, подготовка заняла много времени. К моменту самой жеребьевки он уже был очень уставшим. Помню, у него даже какой-то шар из рук упал. В какой-то момент он растерялся, но рядом стоял Диего Марадона — он быстро среагировал и ему помог. Папа это отметил.

Никита Симонян и&nbsp;его дочь Виктория на&nbsp;98-м дне рождения Никиты Павловича в&nbsp;2024 году.«Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака». Пронзительный рассказ дочери Никиты Симоняна
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Никита Симонян
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
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Зенит

 9
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 7
П
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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