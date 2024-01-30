«Балтика» объявила о трансфере Коновалова

Вратарь Иван Коновалов продолжит карьеру в «Балтике», сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Минувший сезон 29-летний голкипер провел в шотландском «Ливингстоне» и казахстанском «Тоболе». Также он выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин», «Урал», сербские «Раднички» и «Бачку», а также за белорусский «Торпедо-БелАЗ».

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).