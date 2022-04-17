«Сочи» обратится в ЭСК после матча с «Локомотивом»: «Нас обокрали»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Согласен, что нас обокрали. Я думаю, общественность все видит. Мы же не слепые и все прекрасно понимаем. Мы будем обращаться в ЭСК. Думаю, Ашоту Рафаилович еще нужно там достаточно поработать. Мы сами не понимаем, почему на Касьерре не назначили пенальти», — сказал Рубашко «СЭ».

В первом тайме арбитр Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу «Сочи», в концовке матча после вмешательства ВАР из-за офсайда был отменен гол в ворота «Локомотива».

Арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо», но правильно наказал «Сочи»