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Рифат Жемалетдинов считает, что «Локомотиву» не везло в первом тайме матча с «Арсеналом»

23:14
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:1).

«Я знаю, что вы все болели, — обратился к болельщикам футболист в эфире канала «Матч премьер». Игра прошла при пустых трибунах. — Пропустил первый гол не очень хороший, пытались забить. Наверное, наши болельщики переживали. Самое главное, что мы выиграли. Идем дальше.

Разница между первым и вторым таймом? Во втором реализация была реализация лучше. В первом тайме тоже было много моментов, Крыховяк попал в перекладину, не повезло. Потом мы забили. Удаление? Да, это было хорошо для нас. Трофей лучшего игрока матча посвящаю родителям».

Жемалетдинов сделал дубль в этой игре. Также у «Локо» отличился Федор Смолов.

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