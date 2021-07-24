Рифат Жемалетдинов считает, что «Локомотиву» не везло в первом тайме матча с «Арсеналом»

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:1).

«Я знаю, что вы все болели, — обратился к болельщикам футболист в эфире канала «Матч премьер». Игра прошла при пустых трибунах. — Пропустил первый гол не очень хороший, пытались забить. Наверное, наши болельщики переживали. Самое главное, что мы выиграли. Идем дальше.

Разница между первым и вторым таймом? Во втором реализация была реализация лучше. В первом тайме тоже было много моментов, Крыховяк попал в перекладину, не повезло. Потом мы забили. Удаление? Да, это было хорошо для нас. Трофей лучшего игрока матча посвящаю родителям».

Жемалетдинов сделал дубль в этой игре. Также у «Локо» отличился Федор Смолов.