Арбитр Казарцев получил "неуд" за судейство в Оренбурге

Как стало известно "СЭ", судья Василий Казарцев, обслуживавший матч 18-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Анжи" (0:1) получил от инспектора Владимира Овчинникова неудовлетворительную оценку за качество своей работы.

В первую очередь, это, скорее всего, связано с неназначением 11-метрового удара в ворота гостей на 87-й минуте, когда защитник махачкалинцев Калошин в своей штрафной площади задержал руками Бегича.

Кроме того, Казарцев принял очень спорное решение на 8-й минуте. В том моменте мяч после удара Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей. Однако после непродолжительной паузы арбитр взятие ворот отменил.

Произошло это из-за того, что второй ассистент Дмитрий Чельцов определил положение "вне игры" у шестого номера "Оренбурга", который в момент удара Сутормина действительно находился за линией офсайда. Казарцев, судя по всему, получив сигнал от помощника, решил, что Бегич активно участвовал в игре и извлек выгоду из своего расположения на поле, помешав вратарю. На самом же деле непосредственно в момент удара по воротам Бегич не перекрывал обзор Дюпину и никак ему не мешал. (Александр Бобров)

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