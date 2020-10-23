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Арбитр Карасев полностью вылечился от коронавируса

15:56
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Карасев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Российский арбитр Сергей Карасев полностью вылечился от коронавируса. Об этом «СЭ» сообщили в службе по коммуникациям РФС.

9 октября Сергей Карасев сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Из-за болезни арбитр не смог отработать матч группового этапа Лиги наций между сборными Боснии и Герцеговины и Голландии 11 октября

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