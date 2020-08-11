Арбитр ФИФА согласен с первым пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр ФИФА Алексей Николаев поддержал решение судьи матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василия Казарцева назначить первый пенальти в ворота красно-белых.

— Первый пенальти — очень сложный для восприятия, тем более на телеэкране. У многих мнения разошлись, — сказал Николаев в эфире передачи «8-16». — Это неоднозначный момент и не явная ошибка арбитра. Оба футболиста тянутся к мячу, но первое, что делает защитник, — движение в сторону футболиста, а потом уже играет в мяч. Это основание, чтобы назначить 11-метровый удар. На мой взгляд, игра в мяч была уже после контакта с ногой нападающего.

Момент со вторым одиннадцатиметровым Николаев назвал очевидной ошибкой судей.