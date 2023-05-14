Мостовой не видит прогресса «Химок» при Талалаеве

Бывший футболист Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» ничью в матче 27-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (1:1).

«Стали ли «Химки» лучше выглядеть при Талалаеве? Нет, конечно. Так кажется, потому что они просто до этого выглядели слабо, так как там происходил винегрет. Там играли люди, которые не должны были играть. А те, кто должен был, сидели в запасе. Тот же Мирзов, Долгов, Руденко. Вопрос к тем, кто их не ставил. Все равно, что в «Спартаке» посадить Промеса. Играть должны сильнейшие. Может не понимали», — сказал Мостовой «СЭ».

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и расположился на 4-м месте. В активе «Химок» 18 очков и 15-я позиция.