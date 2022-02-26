Бабаев остался доволен игрой ЦСКА в матче против «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил игру команды в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Победа в дерби всегда приятна. Приятно побеждать принципиального соперника. Очень важная победа для нас. Показали хорошую игру, воспользовались ошибками соперника, не дали создать множество моментов у наших ворот. В целом игрой доволен.

— Как оцениваю первую игру после паузы?

— Сыграли в качественный, атакующий футбол.

«Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 23 очка в 19 матчах. ЦСКА занимает четвертое место, после 19 игр в активе клуба 33 очка.