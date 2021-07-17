Владимир Федотов: «Даже после удаления не позволили что-то создать сопернику»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча товарищеского турнира против «Рубина» (3:1).
«Начало было непростое. Соперник удивлял в начале, не позволял создать моменты. Готовились к тому, что будет прохладно. Но все сложилось так, как сложилось. Прессинговали, атаковали. Все хорошо. По ходу второго тайма случились два быстрых гола, которые предопределили исход встречи. И даже после удаления не позволили что-то создать сопернику. Считаю, что игры рукой не было. Только что были на курсах, и нам там объясняли.
Мы верим в свою команду. Заслуженные серебряные медали», — заявил Федотов.
Сочинский клуб занял второе место на турнире Кубок Матч Премьер. Победу в турнире гарантировал себе московский «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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