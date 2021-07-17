Владимир Федотов: «Даже после удаления не позволили что-то создать сопернику»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча товарищеского турнира против «Рубина» (3:1).

«Начало было непростое. Соперник удивлял в начале, не позволял создать моменты. Готовились к тому, что будет прохладно. Но все сложилось так, как сложилось. Прессинговали, атаковали. Все хорошо. По ходу второго тайма случились два быстрых гола, которые предопределили исход встречи. И даже после удаления не позволили что-то создать сопернику. Считаю, что игры рукой не было. Только что были на курсах, и нам там объясняли.

Мы верим в свою команду. Заслуженные серебряные медали», — заявил Федотов.

Сочинский клуб занял второе место на турнире Кубок Матч Премьер. Победу в турнире гарантировал себе московский «Спартак».