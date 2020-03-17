Анзор Кавазашвили: «Что делать с Кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун?»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова президента клуба Леонида Федуна. Из-за пандемии коронавируса он предложил завершить сезон и признать «Зенит» чемпионом.

— Пусть на девять очков «Зенит» опережает, — цитирует Кавазашвили Rusfootball. — Но это ведь совершенно непрофессионально. И я категорически против такого. И хочу посоветовать нашему дорогому, многоуважаемому, руководителю клуба господину Федуну: друг мой, так нельзя подходить к этому вопросу.

Если вы говорите о том, что сейчас беспокоитесь о здоровье, состоянии народа, наших болельщиках, футболистах, то тогда давайте на уровне правительства РФ принимать решение о приостановлении всех массовых мероприятий по стране. Не допускать массового скопления людей — чтобы не дать возможности быстрого распространения этой болезни. А также предпринять все возможное для того, чтобы против этого вируса как можно быстрее смогли создать вакцину. Дабы ее, болезнь, уничтожить.



Но нарушать принципы спортивного характера по причине того, что все напуганы этой болезнью... Выдавать кому-либо чемпионские звания в некоем чуть ли не приказном порядке... Простите, но это просто категорически недопустимо.



Я не понимаю, почему тогда кубок можно доиграть, а чемпионат — нет? Что делать с Кубком России? Тоже вручить той команде, которую предложит господин Федун? Вручим прямо сейчас кубок «Спартаку», звание чемпиона — «Зениту», и все разойдутся. О! замечательная идея — разошлись две богатые команды. Так что ли получается?