"Анжи" - "Локомотив": Смолов отдал голевой пас через половину поля

"Локомотив" вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 21-й минуте гол забил хавбек Джефферсон Фарфан. Результативный пас отдал нападающий Федор Смолов - мяч при этом перелетел через половину поля.
📹 Четвертый гол Джефферсона Фарфана в текущем розыгрыше РПЛ.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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