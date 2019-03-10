21:43 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - "Локомотив": Смолов отдал голевой пас через половину поля

0
Обсудить

"Локомотив" вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 21-й минуте гол забил хавбек Джефферсон Фарфан. Результативный пас отдал нападающий Федор Смолов - мяч при этом перелетел через половину поля. 

Анжи - Локомотив

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на победу в чемпионате России-2018/19?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ