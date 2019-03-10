"Анжи" - "Локомотив": Смолов отдал голевой пас через половину поля

"Локомотив" вышел вперед в матче 19-го тура премьер-лиги против "Анжи". На 21-й минуте гол забил хавбек Джефферсон Фарфан. Результативный пас отдал нападающий Федор Смолов - мяч при этом перелетел через половину поля.

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