Защитник Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита", информирует официальный сайт питерцев. 36-летний россиянин станет помощником Сергея Семака. Соглашение рассчитано на один год и предусматривает возможность продления

Анюков принял участие в 417 матчах за "Зенит", забил 13 голов и отдал 30 результативных передач. Россиянин – единственный футболист, который стал пятикратным чемпионом России в составе сине-бело голубых. Вместе с питерцами защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о будущем Анюкова и Юрия Жиркова.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020