Анюков станет тренером в "Зените", Жирков останется в составе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым​.

– Жирков остается в составе, а Анюков – в системе клуба на тренерской должности, – цитирует Медведева ТАСС. – Луке Джорджевичу​ предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него.

Что касается комплектования команды, мы будем сообщать информацию по мере заключения договоров. Наша цель не изменилась – это точечное усиление. Имен игроков, которые приходят и уходят, я называть не буду.

35-летний Юрий Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года, 36-летний Александр Анюков играет за сине-бело-голубых с 2005 г.

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