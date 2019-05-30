Анюков обсуждает контракт тренера с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, ведется работа по трудоустройству защитника Александра Анюкова. По его словам, он вряд ли продолжит выступать в качестве игрока.

- Вероятность непродления контракта как игрока сейчас очень высока, - цитирует Семака "Фонтанка". - Контракт тренера сейчас обсуждают. Саша большой человек, он участвовал во всех чемпионствах в новейшей истории. Я сказал ему, что как тренер готов обсуждать любое его новое качество. У нас был предварительный разговор: что может быть приемлемо для него, что для нас. Главное, чтоб он был счастлив. Работы много