Антон Зиньковский: «Про интерес «Лилля» специально выложил в Instagram»

Автор самого эффектного гола осенней части РПЛ хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» отреагировал на интерес французского «Лилля», а также поделился впечатлениями от триумфа команды мальчиков 2010 года родной школы «Чертаново» на Кубке Колыванова-2020.

— Я уже второй год на турнире, — заявил Зиньковский. — В этот раз пришел посмотреть на финальную часть. Кубок Колыванова прогрессирует, снова с Италии команды приехали. Для ребят круто играть с соперниками из других стран. В наше время тоже было здорово сыграть за рубежом с другой командой. Ребятам есть, куда стремиться. Мы приходим на турнир, и когда они нас видят, то понимают, что могут попасть из «Чертаново» попасть в РПЛ, ФНЛ и другие чемпионаты.

— Награждали первый раз? Почувствовали себя важным?

— Не первый. Наоборот, почувствовал себя ближе к ребятам, потому что я с ними одного роста.

— Вас действительно можно принять за 17-18-летнего. Как прокомментируете интерес «Лилля»?

— Видел новости, все сказали: «Вау». Я даже специально в Instagram выложил (улыбается).

— Что ты там рассказываешь? — врывается в кадр Александр Зуев и прощается с Зиньковским. — Это что за канал?

— «Спорт-Экспресс». Со Слуцким познакомились?

— Со Слуцким — да.

— Место в составе есть?

— Я не знаю. (Смеются)

— Я сам видел новости, но ничего не знаю, — продолжает Зиньковский. — Дальше информации в СМИ ничего не заходило. Конкретного ничего не было, а слухи еще слухи. Сейчас начнутся сборы, а потом — вторая часть чемпионата.

— Общались с руководством «Крыльев»?

— Нет. У нас 12 января медосмотр, 15 числа начинаются сборы, и уже начнем подготовку. Общались с ребятами между собой, с тренерами — нет.

— Как отпраздновали Новый год?

— Дома был и в Чехии. По Праге походили и на ярмарках покушали.

— Заехали на хоккейный чемпионат мира в соседней Остраве?

— Был рядом, но не доехал. Обидно, что половина страны смотрела другой хоккей (улыбается). Я тоже смотрел Первый канал, а потом оказалось, что миллионы людей смотрели трансляцию на «Матче». Много народу было счастливо, что выиграли. (Евгений Белоусов)