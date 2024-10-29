Антон Шунин заявил, что еще не принял решение о завершении карьеры: «Веду переговоры с несколькими клубами»
Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что пока не решил завершать карьеру футболиста.
«Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно», — цитирует Шунина РИА «Новости».
37-летний голкипер летом покинул «Динамо» после завершения контракта с клубом. Шунин провел за бело-голубых 366 матчей, пропустил 408 мячей и 125 раз отыграл на ноль. Он является рекордсменом команды по сыгранным матчам в чемпионатах России.
Источник: РИА «Новости»
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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29 тур
30 тур
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|3 : 4
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 1
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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