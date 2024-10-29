Антон Шунин заявил, что еще не принял решение о завершении карьеры: «Веду переговоры с несколькими клубами»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что пока не решил завершать карьеру футболиста.

«Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно», — цитирует Шунина РИА «Новости».

37-летний голкипер летом покинул «Динамо» после завершения контракта с клубом. Шунин провел за бело-голубых 366 матчей, пропустил 408 мячей и 125 раз отыграл на ноль. Он является рекордсменом команды по сыгранным матчам в чемпионатах России.