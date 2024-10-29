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Сегодня, 11:31

Антон Шунин заявил, что еще не принял решение о завершении карьеры: «Веду переговоры с несколькими клубами»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, что пока не решил завершать карьеру футболиста.

«Решение о завершении карьеры в данный момент не принято. Веду переговоры с несколькими клубами, впереди зимнее трансферное окно», — цитирует Шунина РИА «Новости».

37-летний голкипер летом покинул «Динамо» после завершения контракта с клубом. Шунин провел за бело-голубых 366 матчей, пропустил 408 мячей и 125 раз отыграл на ноль. Он является рекордсменом команды по сыгранным матчам в чемпионатах России.

Источник: РИА «Новости»
Антон Шунин
Футбол
РПЛ
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«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 1 : 2
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

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 10 1 3
Райан Сенхаджи

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