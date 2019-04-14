Антон Шунин: "Откуда я знаю, был пенальти или нет"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после ничьей с "Краснодаром" (1:1) в матче 23-го тура чемпионата России рассказал об эпизоде с не назначенным пенальти в ворота его команды, а также посетовал на то, что после забитого мяча "Динамо" пропустило.

– Как прокомментируете эпизод с пенальти?

– Вопрос к вам: был пенальти? Я откуда знаю, был весь в игре и когда мяч шел в створ ворот, я реагировал на него, а защитники выбивали. Не могу точно сказать, был одиннадцатиметровый или нет. Это будет видно на повторе. Не думал, куда попал мяч, главное, что мы его отбили.

– Игра получилась тяжелой?

– Да. Любой матч трудный, тем более, "Краснодар" – один из лидеров нашего чемпионата. Его футболисты техничные. С первой до последней минуты нам было очень сложно. Мы все были сконцентрированы и очень жаль, что забив мяч, мы все-таки пропустили.

– Что произошло с командой после забитого мяча? Посыпались?

– Да нет, не могу так сказать. "Краснодар" большими силами пошел вперед и за счет этого у него появилось больше зон, соответственно, больше игроков в нашей штрафной. Поэтому возникали моменты. Один из них привел к голу. Не могу сейчас рассказать, что там произошло, был в игре и не особо помню этот момент, надо его пересмотреть. (Елена Григорьевская)