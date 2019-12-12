Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, о чем мечтает. Он всю карьеру проводит в одном клубе.

— У меня нет мечты — есть цели, — цитирует голкипера официальный сайт «Динамо». — Одна из них — попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр на ноль (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся. Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» — это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть.

Играть в клубе, в котором всю карьеру провел Лев Яшин — это ответственность. Хочется держать уровень, выручать команду и реже ошибаться. Лет в 19-20, когда начинал играть за основу, один болельщик в возрасте подарил старую книжку про вратарей с автографом Яшина: сказал, что ему приятно мне ее передать. Она совсем тоненькая, я прочитал, сейчас хранится дома у родителей.

Еще хочу играть за сборную. И выиграть трофей. Хочется стать чемпионом, сыграть в Лиге чемпионов — очень хочется сделать все это со своим клубом. Вижу, как болельщики нервничают и ждут этого. Думаю, они были бы самыми счастливыми людьми.

Надо видеть, как они идут на стадион, как летят во Владивосток — в рабочий день откладывают все дела, проводят в дороге девять часов, потом обратно столько же. Не знаю, кто бы еще так взял и полетел. Эти поступки говорят сами за себя. Нужно любить клуб, чтобы каждый раз проделывать такую работу. «Динамо» — жизнь для наших болельщиков. Насколько они счастливы после побед!

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