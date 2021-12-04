Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук приехал на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ его команды с «Ахматом». 26-летний российский футболист, который восстанавливается от травмы, рассказал о своем состоянии здоровья.

«Как здоровье? Все в порядке», — сказал Миранчук.

Антон Миранчук восстанавливается от травмы сухожилия. В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.