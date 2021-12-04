Антон Миранчук рассказал о состоянии своего здоровья перед матчем «Локо» — «Урал»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук приехал на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ его команды с «Ахматом». 26-летний российский футболист, который восстанавливается от травмы, рассказал о своем состоянии здоровья.
«Как здоровье? Все в порядке», — сказал Миранчук.
Антон Миранчук восстанавливается от травмы сухожилия. В текущем сезоне он принял участие в 5 играх за «Локомотив» и сделал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю