Максим Калиниченко об удалении Соболева: «Как за это можно дать красную?»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает удаление Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат» несправедливым.
Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет...— Maksym Kalinichenko (@kalynych25) December 4, 2021
«Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет...» — написал Калиниченко в Twitter.
Соболев был удален на 33-й минуте после фола на Игоре Коновалове.
Главный арбитр матча Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.
24-летний форвард успел отдать голевую передачу, с которой Виктор Мозес открыл счет в этой встрече.
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