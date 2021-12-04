Максим Калиниченко об удалении Соболева: «Как за это можно дать красную?»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает удаление Александра Соболева в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ахмат» несправедливым.

Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет... — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) December 4, 2021

«Ну как за это можно красную дать? Ну что же с вами не так-то, судьи? Просто слов нет...» — написал Калиниченко в Twitter.

Соболев был удален на 33-й минуте после фола на Игоре Коновалове.

Главный арбитр матча Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и Коновалова коллеге указали видеоассистенты.

24-летний форвард успел отдать голевую передачу, с которой Виктор Мозес открыл счет в этой встрече.