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Антон Миранчук показал фото травмированной ноги

10:10
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал в своем Instagram фотографии с матча против «Партизана» (1:1, 2:4 — по пен.) на Кубке Париматч Премьер. 24-летний российский футболист показал свою травмированную ногу.

1 февраля на 18-й минуте встречи против «Партизана» Миранчук был заменен на хавбека Жоау Мариу из-за повреждения. Позже россиянин покинул поле на носилках и был доставлен в больницу для обследования. Сообщалось, что Миранчук получил травму пятой плюсневой кости. В таком случае игрок может пропустить около 3-4 месяцев.

«Спасибо за теплые слова всем!» — подписал фото Миранчук.

В текущем сезоне Миранчук провел 12 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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